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Усачев Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Усачев Дмитрий

Мать: (Усачева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усачева) Галина Александровна

Мать ребёнка: Грабовская (Усачева) Ольга Николаевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
03.08.1937

Дочь: Усачева (Рахимкулова) Виктория Александровна

Мать ребёнка: Грабовская (Усачева) Ольга Николаевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно

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