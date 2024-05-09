Усачев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Усачев Дмитрий
Мать: (Усачева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усачева) Галина Александровна
Мать ребёнка: Грабовская (Усачева) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
03.08.1937
Дочь: Усачева (Рахимкулова) Виктория Александровна
Мать ребёнка: Грабовская (Усачева) Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно