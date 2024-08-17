Черногубова Парасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерногубова Парасковья Матвеевна

Черногубова Парасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черногубов Виссарион Семенович

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1848

Дочь: Вязникова Акулина Виссарионовна

Отец ребёнка: Черногубов Виссарион Семенович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Попова Мавра Виссарионовна

Отец ребёнка: Черногубов Виссарион Семенович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Черногубов Роман Виссарионович

Отец ребёнка: Черногубов Виссарион Семенович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Черногубов Даниил Виссарионович

Отец ребёнка: Черногубов Виссарион Семенович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.