Черногубова Парасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1848
Дочь: Вязникова Акулина Виссарионовна
Отец ребёнка: Черногубов Виссарион Семенович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Попова Мавра Виссарионовна
Отец ребёнка: Черногубов Виссарион Семенович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Черногубов Роман Виссарионович
Отец ребёнка: Черногубов Виссарион Семенович
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Черногубов Даниил Виссарионович
Отец ребёнка: Черногубов Виссарион Семенович
Смерть
Неизвестно