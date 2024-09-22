Черногубов Даниил Виссарионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
02.05.1881
По жениху: Андрей и Афанасий Федоровичи Черногубовы, крестьяне д. Грушино По невесте: Филипп Миронович и уволенный в запас рядовой Дмитрий Яковлевич Тренин
Рождение ребёнка
08.06.1882
Дочь: Устинья Даниловна
Мать ребёнка: Черногубова Устинья Яковлевна
Воспреемник Акулина Ефимовна Тренина, крестьянская дочь л. Грушино
Рождение ребёнка
18.06.1899
Сын: Черногубов Петр Данилович
Мать ребёнка: Черногубова Устинья Яковлевна
Смерть
Неизвестно