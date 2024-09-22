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Черногубов Даниил Виссарионович

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Черногубов Виссарион Семенович

Мать: Черногубова Парасковья Матвеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.05.1881

Жена: Черногубова Устинья Яковлевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Андрей и Афанасий Федоровичи Черногубовы, крестьяне д. Грушино По невесте: Филипп Миронович и уволенный в запас рядовой Дмитрий Яковлевич Тренин
Рождение ребёнка
08.06.1882

Дочь: Устинья Даниловна

Мать ребёнка: Черногубова Устинья Яковлевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Акулина Ефимовна Тренина, крестьянская дочь л. Грушино
Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Черногубов Петр Данилович

Мать ребёнка: Черногубова Устинья Яковлевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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