Харитонова (Конова) Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти04.02.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Конов Федор
Рождение ребёнка
01.08.1912
Дочь: Данилкина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Харитонова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович
Рождение ребёнка
20.03.1922
Сын: Харитонов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович
Круглое, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1924
Сын: Харитонов Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович
Рождение ребёнка
14.04.1926
Сын: Харитонов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Харитонова Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Харитонова Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович
Рождение ребёнка
25.08.1938
Сын: Харитонов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович
Киясово, Ступино, Московская область
Смерть
04.02.1985
Москва, город федерального значения Москва