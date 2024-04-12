Харитонова (Конова) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Конова) Дарья Федоровна

Место рождения

Горохово, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

04.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Конов Федор

Мать: не указана

Горохово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1912

Дочь: Данилкина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Харитонова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович

Рождение ребёнка
20.03.1922

Сын: Харитонов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович

Круглое, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Харитонов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович

Рождение ребёнка
14.04.1926

Сын: Харитонов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Харитонова Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Харитонова Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович

Рождение ребёнка
25.08.1938

Сын: Харитонов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Владимирович

Киясово, Ступино, Московская область
Смерть
04.02.1985
Москва, город федерального значения Москва
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