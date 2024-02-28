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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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По поводу произнесения запасным рядовым из крестьян Данковского уезда Волпрокаменской волости, села Круглого, Митрофаном Сергеевым Сикачевым в гор. Москве дерзких выражен Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
574Архангельское (Круглое), с. вл.при рч. Сухой Рожне.281552189187Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
148. Круглое, село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 302, церковь православная, часовня, богадельня