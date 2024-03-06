Карпова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Мокеев Яков Мокеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мокеев Егор Яколевич
Отец ребёнка: Мокеев Яков Мокеевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Мокеев Яков Мокеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокеева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Мокеев Яков Мокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокеев Яков Мокеевич
Смерть
Неизвестно