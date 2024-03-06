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Мокеев Яков Мокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокеев Мокей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мокеев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Карпова Екатерина

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мокеев Егор Яколевич

Мать ребёнка: Карпова Екатерина

Рождение ребёнка
1877

Сын: Мокеев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Карпова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокеева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Карпова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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