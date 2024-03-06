Мокеев Яков Мокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокеев Мокей Иванович
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Карпова Екатерина
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мокеев Егор Яколевич
Мать ребёнка: Карпова Екатерина
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Карпова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокеева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Карпова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Екатерина
Смерть
Неизвестно