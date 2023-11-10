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Абрамов Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1877

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Абрамова Евдокия Стефановна

Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Жена: Абрамова Евдокия Васильевна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.05.1904

Сын: Абрамов Николай Семенович

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
21.07.1905

Сын: Абрамов Давид Семенович

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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