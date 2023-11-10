Абрамов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1877
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.05.1904
Сын: Абрамов Николай Семенович
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1905
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно