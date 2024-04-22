Абрамова Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Евдокия Стефановна

Место рождения

Илатово, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

С 1824 по 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Илатово, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
19.05.1844 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1845

Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1847 ст.

Сын: Абрамов Павел Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.07.1851

Сын: Абрамов Семен Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.1853

Дочь: Абрамова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1867

Сын: Абрамов Илья Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1869

Дочь: Абрамова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1871

Дочь: Абрамова Марфа Ивановна

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Рождение ребёнка
01.02.1877

Сын: Абрамов Семен Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1950

Дочь: Абрамова Исайя Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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