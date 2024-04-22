Абрамова Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рожденияС 1824 по 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1825
Бракосочетание
19.05.1844 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1845
Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1847 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1851
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1853
Дочь: Абрамова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1867
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1869
Дочь: Абрамова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1871
Дочь: Абрамова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1877
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1950
Дочь: Абрамова Исайя Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно