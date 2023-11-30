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Абрамов Павел Иванович

Место рождения

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.08.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1847 ст.

Отец: Абрамов Иван Михайлович

Мать: Абрамова Евдокия Стефановна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
16.02.1872 ст.

Жена: Абрамова Дросида Ефимова

Рождение ребёнка
03.07.1873

Сын: Абрамов Василий Павлович

Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова

Рождение ребёнка
17.03.1877

Сын: Абрамов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова

Рождение ребёнка
03.04.1879

Сын: Абрамов Иосиф Павлович

Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1884

Сын: Абрамов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова

Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Абрамов Арсений Павлович

Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова

Рождение ребёнка
16.12.1888

Дочь: Абрамова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова

Рождение ребёнка
30.05.1891

Сын: Абрамов Петр Павлович

Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Ефросинья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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