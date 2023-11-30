Абрамов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения30.08.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1847 ст.
Бракосочетание
16.02.1872 ст.
Жена: Абрамова Дросида Ефимова
Рождение ребёнка
03.07.1873
Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова
Рождение ребёнка
17.03.1877
Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова
Рождение ребёнка
03.04.1879
Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова
Рождение ребёнка
16.01.1884
Сын: Абрамов Григорий Павлович
Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова
Рождение ребёнка
01.03.1886
Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова
Рождение ребёнка
16.12.1888
Дочь: Абрамова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова
Рождение ребёнка
30.05.1891
Мать ребёнка: Абрамова Дросида Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно