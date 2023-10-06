Коваленя Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленя Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленя Алексей Григорьевич

Мать: Коваленя Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
30.01.2000

Дочь: Коваленя Елена Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленя Дарья Анатольевна

Мать ребёнка: Коваленя Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленя Валерия Анатольевна

Мать ребёнка: Коваленя Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленя Ирина

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