Коваленя Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.2000
Дочь: Коваленя Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленя Дарья Анатольевна
Мать ребёнка: Коваленя Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленя Валерия Анатольевна
Мать ребёнка: Коваленя Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленя Ирина