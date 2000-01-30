Коваленя Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленя Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2000

Отец: Коваленя Анатолий Алексеевич

Мать: не указана

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