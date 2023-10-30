Коваленя Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1952
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1952
Рождение ребёнка
09.05.1976
Сын: Коваленя Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Коваленя Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленя Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Коваленя Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленя Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана