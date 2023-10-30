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Коваленя Алексей Григорьевич

Место рождения

Писаревичи, Солигорский район, Минская область

Дата рождения

23.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1952

Отец: Коваленя Григорий Максимович

Мать: Коваленя Александра Семеновна

Писаревичи, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
09.05.1976

Сын: Коваленя Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Коваленя Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленя Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Коваленя Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленя Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленя Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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