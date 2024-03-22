Коваленя (Черняк) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленя (Черняк) Александра Семеновна

Коваленя (Черняк) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняк Семен Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленя Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленя Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленя Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленя Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленя Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленя Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович

Рождение ребёнка
23.06.1952

Сын: Коваленя Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович

Писаревичи, Солигорский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.