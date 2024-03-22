Коваленя (Черняк) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черняк Семен Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленя Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленя Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленя Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленя Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленя Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленя Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович
Рождение ребёнка
23.06.1952
Сын: Коваленя Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Коваленя Григорий Максимович
Писаревичи, Солигорский район, Минская область
Смерть
Неизвестно