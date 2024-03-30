Вольвач Устинья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Вольвач Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Вольвач Ефросинья Карповна
Отец ребёнка: Вольвач Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Вольвач Ксения Карповна
Отец ребёнка: Вольвач Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Вольвач Мария Карповна
Отец ребёнка: Вольвач Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Вольвач Мария Карповна
Отец ребёнка: Вольвач Карп Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вольвач Карп Кузьмич
Смерть
Неизвестно