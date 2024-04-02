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Вольвач Карп Кузьмич

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Вольвач Кузьма Петрович

Мать: Вольвач Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Вольвач Ефрем Карпович

Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Вольвач Ефросинья Карповна

Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Вольвач Ксения Карповна

Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Вольвач Мария Карповна

Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Вольвач Мария Карповна

Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольвач Устинья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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