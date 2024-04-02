Вольвач Карп Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Вольвач Ефросинья Карповна
Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Вольвач Ксения Карповна
Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Вольвач Мария Карповна
Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Вольвач Мария Карповна
Мать ребёнка: Вольвач Устинья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно