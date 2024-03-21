Манаенков Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаенков Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1660 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаенкова Татьяна Агеева

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Бобровская (Манаенкова) Агафья Иванова

Мать ребёнка: Манаенкова Татьяна Агеева

Крутое, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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