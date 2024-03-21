Манаенков Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Бобровская (Манаенкова) Агафья Иванова
Мать ребёнка: Манаенкова Татьяна Агеева
Крутое, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно