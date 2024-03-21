Манаенкова Татьяна Агеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаенкова Татьяна Агеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1649 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаенков Иван Иванов

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Бобровская (Манаенкова) Агафья Иванова

Отец ребёнка: Манаенков Иван Иванов

Крутое, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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