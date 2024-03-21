Манаенкова Татьяна Агеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Бобровская (Манаенкова) Агафья Иванова
Отец ребёнка: Манаенков Иван Иванов
Крутое, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно