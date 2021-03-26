Азбукин Павел Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти21.08.1871 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Азбукин Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азбукина Анна
Образование
По 1840
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 16.11.1840 ст.
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Азбукина Мария Павловна
Мать ребёнка: Азбукина Анна
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Азбукина Анна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Азбукина Александра Павловна
Мать ребёнка: Азбукина Анна
Смерть
21.08.1871 ст.