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Азбукин Павел Акимович

Место рождения

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

21.08.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Азбукин Аким

Мать: не указана

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азбукина Анна

Образование
По 1840
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 16.11.1840 ст.
Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Азбукина Мария Павловна

Мать ребёнка: Азбукина Анна

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Азбукин Пётр Павлович

Мать ребёнка: Азбукина Анна

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Азбукина Александра Павловна

Мать ребёнка: Азбукина Анна

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
21.08.1871 ст.
Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область

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