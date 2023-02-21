Азбукина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азбукина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Азбукина Мария Павловна

Отец ребёнка: Азбукин Павел Акимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Азбукин Пётр Павлович

Отец ребёнка: Азбукин Павел Акимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Азбукина Александра Павловна

Отец ребёнка: Азбукин Павел Акимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азбукин Павел Акимович

Смерть
Неизвестно
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