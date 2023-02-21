Азбукина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Азбукина Мария Павловна
Отец ребёнка: Азбукин Павел Акимович
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Азбукин Павел Акимович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Азбукина Александра Павловна
Отец ребёнка: Азбукин Павел Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно