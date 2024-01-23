Пахомов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Давыденко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Приходько Пахомова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Приходько Пахомова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
10.08.1933
Сын: Пахомов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Приходько Пахомова Екатерина Никитична
Смерть
Неизвестно