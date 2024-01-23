Приходько Пахомова Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Пахомова Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Давыденко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пахомов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пахомов Василий

Рождение ребёнка
10.08.1933

Сын: Пахомов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пахомов Василий

Смерть
Неизвестно

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