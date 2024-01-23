Приходько Пахомова Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Давыденко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Пахомов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пахомов Василий
Рождение ребёнка
10.08.1933
Сын: Пахомов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пахомов Василий
Смерть
Неизвестно