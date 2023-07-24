(Малахова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малахова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Малахов Семен

Мать: Малахова Анна

Смерть
Неизвестно
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