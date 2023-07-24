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Малахов Семен

Место рождения

Алтайский край, Шипуновский район, село Хлопуново

Дата рождения

1862

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Малахов Малафей

Мать: Малахова Акулина

Алтайский край, Шипуновский район, село Хлопуново
Бракосочетание
1889

Жена: Малахова Анна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Малахов Василий

Мать ребёнка: Малахова Анна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Малахов Иван

Мать ребёнка: Малахова Анна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Малахова Анна

Рождение ребёнка
28.05.1912

Дочь: Брыгалина Александра

Мать ребёнка: Малахова Анна

Алтайский край, Полспелихинский район, Рубцовка
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Малахова Анна

Смерть
1934
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