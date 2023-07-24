Малахов Семен
Место рожденияАлтайский край, Шипуновский район, село Хлопуново
Дата рождения1862
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Малахов Малафей
Мать: Малахова Акулина
Алтайский край, Шипуновский район, село Хлопуново
Бракосочетание
1889
Жена: Малахова Анна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Малахов Василий
Мать ребёнка: Малахова Анна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Малахов Иван
Мать ребёнка: Малахова Анна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Малахова Анна
Рождение ребёнка
28.05.1912
Дочь: Брыгалина Александра
Мать ребёнка: Малахова Анна
Алтайский край, Полспелихинский район, Рубцовка
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Малахова Анна
Смерть
1934