Малахова (Поломошнова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Поломошнова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

?.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Поломошнов Трофим

Мать: Поломошнова Наталья

Бракосочетание
1889

Муж: Малахов Семен

Рождение ребёнка
1890

Сын: Малахов Василий

Отец ребёнка: Малахов Семен

Рождение ребёнка
1891

Сын: Малахов Иван

Отец ребёнка: Малахов Семен

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Малахов Семен

Рождение ребёнка
28.05.1912

Дочь: Брыгалина Александра

Отец ребёнка: Малахов Семен

Алтайский край, Полспелихинский район, Рубцовка
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Малахов Семен

Смерть
?.05.1959
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