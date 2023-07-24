Малахова (Поломошнова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти?.05.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Поломошнов Трофим
Мать: Поломошнова Наталья
Бракосочетание
1889
Муж: Малахов Семен
Рождение ребёнка
1890
Сын: Малахов Василий
Отец ребёнка: Малахов Семен
Рождение ребёнка
1891
Сын: Малахов Иван
Отец ребёнка: Малахов Семен
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Малахов Семен
Рождение ребёнка
28.05.1912
Дочь: Брыгалина Александра
Отец ребёнка: Малахов Семен
Алтайский край, Полспелихинский район, Рубцовка
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Малахов Семен
Смерть
?.05.1959