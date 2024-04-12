Солдатка Параскева Петрова
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Мой Пётр Алексеев
Мать: Моя Ксения Наумова
МК-1754-1758 записи о рождении нет ИВ-1756-1757 Параскевы нет ИВ-1758 Параскева 2 ИВ-1759 Параскева 4 ИВ-1760 Параскева 6 ИВ-1761 Параскева 7 ИВ-1762 Параскева 8 ИВ-1763 Параскева 9 ИВ-1764 Параскева ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно