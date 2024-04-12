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Солдатка Параскева Петрова

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Мой Пётр Алексеев

Мать: Моя Ксения Наумова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1754-1758 записи о рождении нет ИВ-1756-1757 Параскевы нет ИВ-1758 Параскева 2 ИВ-1759 Параскева 4 ИВ-1760 Параскева 6 ИВ-1761 Параскева 7 ИВ-1762 Параскева 8 ИВ-1763 Параскева 9 ИВ-1764 Параскева ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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