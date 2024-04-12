Моя Ксения Наумова
Место рождения
Дата рождения23.01.1727
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1727
Отец: Мой Наум Филиппов
Мать: Моя Первая Жена Наума
СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1727 23.01.1727 Деревни Старова Фатекова крестьянского сына Наума Филипова дочь Ксения ИВ-1737 Ксения 8 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ксения 10 ИВ-1740 Ксения 11 ИВ-1741 Ксения 12 ИВ-1742 Кс... Показать все
Бракосочетание
18.07.1753
Муж: Мой Пётр Алексеев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1853 18.07.1853 Той же вотчины деревни Филипихи крестьянина Алексея Иванова сын отрок Петр с крестьянкою той же вотчины деревни Старова Фатюкова Наумовой дочерью Филипова девкою Ксенией первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Солдатка Параскева Петрова
Отец ребёнка: Мой Пётр Алексеев
МК-1754-1758 записи о рождении нет ИВ-1756-1757 Параскевы нет ИВ-1758 Параскева 2 ИВ-1759 Параскева 4 ИВ-1760 Параскева 6 ИВ-1761 Параскева 7 ИВ-1762 Параскева 8 ИВ-1763 Параскева 9 ИВ-1764 Параскева ... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1758
Дочь: Моя Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Мой Пётр Алексеев
МК-1758 26.02.1758 Деревни Филипихи у крестьянина Петра Денисова дочь Евдокия ИВ-1758 Евдокия 6 месяцев ИВ-1759 Евдокия 4 ИВ-1760 Евдокия 5 ИВ-1761 Евдокия 5 ИВ-1762 Евдокия 6 ИВ-1763 Евдокия 7 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ульяна Петрова
Отец ребёнка: Мой Пётр Алексеев
ФИЛИППИХА ИВ-1764 Ульяны нет ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ МК-1762-1766 записи о рождении нет ИВ-1766 Иулиания 3 ИВ-1767 Иулиания 4 ИВ-1768 Иулиания 6 ИВ-1769 --- ИВ-1770 Иулиания 7 ИВ-1771 Иулиания... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Сын: Филипп Петров
Отец ребёнка: Мой Пётр Алексеев
МК-1772-1773 записи о рождении нет, МК-1774 такой книги нет, МК-1775 записи о рождении нет ИВ-1773 Филиппа нет ИВ-1774 Филипп 1=1773 ИВ-1775 Филипп 1 ИВ-1776 Филипп 2 ИВ-1777-1778 --- МК-1776-1778 так... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788
РС-1795, страница 673 (ФИЛИППИХА) У него жена Аксинья Наумова дочь (по последней ревизии написаны были лета 49) 4 ревизия ~1782-49= 1731 Умре в 1788 году