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Молоствов Казьма Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Молоствов Дементий Максимович

Мать: Молоствова Екатерина Евсеева

Бракосочетание
05.06.1829 ст.

Жена: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
поручители Иван Яков Конырев (?), Иван Тарасов Костиков, Иван Семенов Бычков
Рождение ребёнка
03.11.1829 ст.

Сын: Молоствов Михаил Казминович

Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Устинья Дементьева Молоствова
Рождение ребёнка
28.11.1831 ст.

Сын: Молоствов Григорий Казьминович

Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Устинья Дементьева Молоствова
Рождение ребёнка
25.08.1836 ст.

Дочь: Викторова (Молоствова) Васса Казьминична

Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Михаила Дьякова жена (?) Анна Родионова
Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.

Сын: Молоствов Василий Казминович

Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Даниила Емельянова Рузаева жена Устинья Дементьевна
Рождение ребёнка
02.03.1840 ст.

Сын: Молоствов Феофилакт Казьминович

Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники Ермолай Кудинов, солдатская женка Параскева Евсева Силиванова (?)
Рождение ребёнка
26.10.1843 ст.

Дочь: Молоствова Матрена Кузьминична

Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.08.1846 ст.

Дочь: Молоствова Евдокия Казьминична

Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.10.1848 ст.

Сын: Молоствов Назарий Казьминович

Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники Ермолай Иванов Кудинов, женка Марфа Дементьевна Емельянова
Рождение ребёнка
15.11.1859 ст.

Дочь: Молоствова Мария Казьминична

Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Абрам Ильич Молоствов, Васса Казьминична Викторова
Смерть
Неизвестно

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