Молоствов Казьма Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1803 ст.
Бракосочетание
05.06.1829 ст.
поручители Иван Яков Конырев (?), Иван Тарасов Костиков, Иван Семенов Бычков
Рождение ребёнка
03.11.1829 ст.
Сын: Молоствов Михаил Казминович
Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Устинья Дементьева Молоствова
Рождение ребёнка
28.11.1831 ст.
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Устинья Дементьева Молоствова
Рождение ребёнка
25.08.1836 ст.
Дочь: Викторова (Молоствова) Васса Казьминична
Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Михаила Дьякова жена (?) Анна Родионова
Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.
Сын: Молоствов Василий Казминович
Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Даниила Емельянова Рузаева жена Устинья Дементьевна
Рождение ребёнка
02.03.1840 ст.
Восприемники Ермолай Кудинов, солдатская женка Параскева Евсева Силиванова (?)
Рождение ребёнка
26.10.1843 ст.
Дочь: Молоствова Матрена Кузьминична
Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1846 ст.
Дочь: Молоствова Евдокия Казьминична
Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1848 ст.
Восприемники Ермолай Иванов Кудинов, женка Марфа Дементьевна Емельянова
Рождение ребёнка
15.11.1859 ст.
Дочь: Молоствова Мария Казьминична
Мать ребёнка: Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Абрам Ильич Молоствов, Васса Казьминична Викторова
Смерть
Неизвестно