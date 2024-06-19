Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смерти20.10.1861 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Около 1809 ст.
Бракосочетание
05.06.1829 ст.
поручители Иван Яков Конырев (?), Иван Тарасов Костиков, Иван Семенов Бычков
Рождение ребёнка
03.11.1829 ст.
Сын: Молоствов Михаил Казминович
Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Устинья Дементьева Молоствова
Рождение ребёнка
28.11.1831 ст.
Сын: Молоствов Григорий Казьминович
Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Устинья Дементьева Молоствова
Рождение ребёнка
25.08.1836 ст.
Дочь: Викторова (Молоствова) Васса Казьминична
Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Михаила Дьякова жена (?) Анна Родионова
Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.
Сын: Молоствов Василий Казминович
Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Даниила Емельянова Рузаева жена Устинья Дементьевна
Рождение ребёнка
02.03.1840 ст.
Сын: Молоствов Феофилакт Казьминович
Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич
Восприемники Ермолай Кудинов, солдатская женка Параскева Евсева Силиванова (?)
Рождение ребёнка
26.10.1843 ст.
Дочь: Молоствова Матрена Кузьминична
Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич
Рождение ребёнка
01.08.1846 ст.
Дочь: Молоствова Евдокия Казьминична
Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич
Рождение ребёнка
06.10.1848 ст.
Сын: Молоствов Назарий Казьминович
Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич
Восприемники Ермолай Иванов Кудинов, женка Марфа Дементьевна Емельянова
Рождение ребёнка
15.11.1859 ст.
Дочь: Молоствова Мария Казьминична
Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич
восприемники Абрам Ильич Молоствов, Васса Казьминична Викторова
Смерть
20.10.1861 ст.
по воле Божией