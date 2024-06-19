Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоствова (Горасина) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

20.10.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
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Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Горасин Иван Герасимович

Мать: Горасина Анисья Семеновна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
05.06.1829 ст.

Муж: Молоствов Казьма Дементьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
поручители Иван Яков Конырев (?), Иван Тарасов Костиков, Иван Семенов Бычков
Рождение ребёнка
03.11.1829 ст.

Сын: Молоствов Михаил Казминович

Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Устинья Дементьева Молоствова
Рождение ребёнка
28.11.1831 ст.

Сын: Молоствов Григорий Казьминович

Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Устинья Дементьева Молоствова
Рождение ребёнка
25.08.1836 ст.

Дочь: Викторова (Молоствова) Васса Казьминична

Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Михаила Дьякова жена (?) Анна Родионова
Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.

Сын: Молоствов Василий Казминович

Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Ермолай Иванов Горасин, Даниила Емельянова Рузаева жена Устинья Дементьевна
Рождение ребёнка
02.03.1840 ст.

Сын: Молоствов Феофилакт Казьминович

Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники Ермолай Кудинов, солдатская женка Параскева Евсева Силиванова (?)
Рождение ребёнка
26.10.1843 ст.

Дочь: Молоствова Матрена Кузьминична

Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.08.1846 ст.

Дочь: Молоствова Евдокия Казьминична

Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.10.1848 ст.

Сын: Молоствов Назарий Казьминович

Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники Ермолай Иванов Кудинов, женка Марфа Дементьевна Емельянова
Рождение ребёнка
15.11.1859 ст.

Дочь: Молоствова Мария Казьминична

Отец ребёнка: Молоствов Казьма Дементьевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники Абрам Ильич Молоствов, Васса Казьминична Викторова
Смерть
20.10.1861 ст.
Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
по воле Божией

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