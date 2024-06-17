Молоствов Дементий Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780 ст.
Дата смерти05.09.1841 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.
Бракосочетание
09.01.1798 ст.
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Молоствов Алексей Дементьевич
Мать ребёнка: Молоствова Екатерина Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Молоствов Казьма Дементьевич
Мать ребёнка: Молоствова Екатерина Евсеева
Рождение ребёнка
02.09.1810 ст.
Дочь: Рузаева (Молоствова) Устинья Дементьевна
Мать ребёнка: Молоствова Екатерина Евсеева
восприемник Параскева Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Молоствов Афанасий Дементьевич
Мать ребёнка: Молоствова Екатерина Евсеева
Смерть
05.09.1841 ст.
натуральною, 62 года