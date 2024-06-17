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Молоствов Дементий Максимович

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

05.09.1841 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: Молоствов Максим Афиногенович

Мать: Молоствова Агафья Кондратьевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.01.1798 ст.

Жена: Молоствова Екатерина Евсеева

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Молоствов Алексей Дементьевич

Мать ребёнка: Молоствова Екатерина Евсеева

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Молоствов Казьма Дементьевич

Мать ребёнка: Молоствова Екатерина Евсеева

Рождение ребёнка
02.09.1810 ст.

Дочь: Рузаева (Молоствова) Устинья Дементьевна

Мать ребёнка: Молоствова Екатерина Евсеева

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
восприемник Параскева Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Молоствов Афанасий Дементьевич

Мать ребёнка: Молоствова Екатерина Евсеева

Смерть
05.09.1841 ст.
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
натуральною, 62 года

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