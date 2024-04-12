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Устюжанин Константин Филиппов

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Устюжанин Филипп Сергеев

Мать: Устюжанина Варвара Александрова

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
09.11.1866

Жена: Устюжанина Фекла Яковлева

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
По жениху: - Николай Иванов Баранов (Дикая Дуброва) - Емельян Филиппов Устюжанин (Дикая дуброва) По невесте: - Самуил Сергиев Устюжанин (Дикая дуброва) - Егор Михайлов Шадрин (Пентеги) ф. 443, о... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1868

Дочь: Устюжанина Пелагея Константинова

Мать ребёнка: Устюжанина Фекла Яковлева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 39, стр. 161 - плёнка 2121843, стр 279
Рождение ребёнка
19.02.1872

Сын: Устюжанин Петр Константинов

Мать ребёнка: Устюжанина Фекла Никифорова

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ЦГА УР ф. 443, о. 1, 42, стр. 12 - плёнка 2121844, стр. 878
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанина Фекла Никифорова

Смерть
Неизвестно
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