Устюжанин Константин Филиппов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
09.11.1866
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
По жениху: - Николай Иванов Баранов (Дикая Дуброва) - Емельян Филиппов Устюжанин (Дикая дуброва) По невесте: - Самуил Сергиев Устюжанин (Дикая дуброва) - Егор Михайлов Шадрин (Пентеги) ф. 443, о... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1868
Дочь: Устюжанина Пелагея Константинова
Мать ребёнка: Устюжанина Фекла Яковлева
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 39, стр. 161 - плёнка 2121843, стр 279
Рождение ребёнка
19.02.1872
Сын: Устюжанин Петр Константинов
Мать ребёнка: Устюжанина Фекла Никифорова
ЦГА УР ф. 443, о. 1, 42, стр. 12 - плёнка 2121844, стр. 878
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно