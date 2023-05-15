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Устюжанина Варвара Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1849

Дочь: Устюжанина Анастасия Филиппова

Отец ребёнка: Устюжанин Филипп Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121840, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Филипп Сергеев

Смерть
Неизвестно