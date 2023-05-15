Устюжанина Варвара Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1849
Дочь: Устюжанина Анастасия Филиппова
Отец ребёнка: Устюжанин Филипп Сергеев
Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121840, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно