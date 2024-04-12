Устюжанина (Коробейникова) Фекла Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина (Коробейникова) Фекла Яковлева

Место рождения

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
По браку
Бракосочетание
09.11.1866

Муж: Устюжанин Константин Филиппов

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
По жениху: - Николай Иванов Баранов (Дикая Дуброва) - Емельян Филиппов Устюжанин (Дикая дуброва) По невесте: - Самуил Сергиев Устюжанин (Дикая дуброва) - Егор Михайлов Шадрин (Пентеги) ф. 443, о... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1868

Дочь: Устюжанина Пелагея Константинова

Отец ребёнка: Устюжанин Константин Филиппов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 39, стр. 161 - плёнка 2121843, стр 279
Смерть
Неизвестно
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