Устюжанина (Коробейникова) Фекла Яковлева
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
По браку
Бракосочетание
09.11.1866
По жениху: - Николай Иванов Баранов (Дикая Дуброва) - Емельян Филиппов Устюжанин (Дикая дуброва) По невесте: - Самуил Сергиев Устюжанин (Дикая дуброва) - Егор Михайлов Шадрин (Пентеги) ф. 443, о... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1868
Дочь: Устюжанина Пелагея Константинова
Отец ребёнка: Устюжанин Константин Филиппов
Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 39, стр. 161 - плёнка 2121843, стр 279
Смерть
Неизвестно