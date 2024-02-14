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Прусаков Дмитрий Яковлевич

Место рождения

д.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.

Дата рождения

10.01.1861

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1861

Отец: Прусаков Яков Филиппов

Мать: Прусакова (Кузнецова) Степанида

В Государственном архиве Брянской области в метрической книге церкви села Верхополье, куда ходили крестьяне деревни Фроловка, за 1857-1863гг. нашлась всего одна запись о рождении и крещении в 1861г. м... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Петр

Мать ребёнка: Прусакова (1-Я Жена) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прусакова) Анисья

Мать ребёнка: Прусакова (1-Я Жена) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Иван

Мать ребёнка: Прусакова (1-Я Жена) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Павел

Мать ребёнка: Прусакова (1-Я Жена) ?

Бракосочетание
1880

Жена: Прусакова (1-Я Жена) ?

В деревнях женились рано, в 18-19 лет, думаю Дмитрий первый раз женился примерно в 1879-80гг.
Бракосочетание
1903

Жена: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна

Первая жена Дмитрия Прусакова умерла в 1903г., видимо от родов, он женился второй раз, было ему примерно 40 лет, а жене 18. Вторую жену звали Анна Алексеевна. (Откуда она? – предположительно из деревн... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1904

Сын: Прусаков Тихон

Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Прусаков Афанасий

Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кузнецова (Прусакова) Прасковья

Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Конова (Прусакова) Анна

Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
27.07.1915

Дочь: Конова (Прусакова) Ольга

Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.09.1921

Дочь: Пикатова (Прусакова) Антонина

Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна

Смерть
1930

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