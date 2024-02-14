Прусаков Дмитрий Яковлевич
Место рожденияд.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Дата рождения10.01.1861
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Прусаков Петр
Мать ребёнка: Прусакова (1-Я Жена) ?
Дочь: (Прусакова) Анисья
Мать ребёнка: Прусакова (1-Я Жена) ?
Сын: Прусаков Иван
Мать ребёнка: Прусакова (1-Я Жена) ?
Сын: Прусаков Павел
Мать ребёнка: Прусакова (1-Я Жена) ?
Жена: Прусакова (1-Я Жена) ?
Сын: Прусаков Тихон
Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна
Сын: Прусаков Афанасий
Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна
Дочь: Кузнецова (Прусакова) Прасковья
Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна
Дочь: Конова (Прусакова) Анна
Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна
Дочь: Конова (Прусакова) Ольга
Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна
Дочь: Пикатова (Прусакова) Антонина
Мать ребёнка: Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна