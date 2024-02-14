Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна
Место рожденияКарачевский уезд, Орловская губ.
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Первая жена Дмитрия Прусакова умерла в 1903г., видимо от родов, он женился второй раз, было ему примерно 40 лет, а жене 18. Вторую жену звали Анна Алексеевна. (Откуда она? – предположительно из деревн... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1904
Сын: Прусаков Тихон
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Прусаков Афанасий
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кузнецова (Прусакова) Прасковья
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Конова (Прусакова) Анна
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1915
Дочь: Конова (Прусакова) Ольга
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.09.1921
Дочь: Пикатова (Прусакова) Антонина
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий Яковлевич
Смерть
Около 1939