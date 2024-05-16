Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна 10.06.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна

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Место рождения

Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково

Дата рождения

10.06.1910

Дата смерти

07.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосновский Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
20.03.1930

Сын: Сосновский Иван

Отец ребёнка: Сосновский Филипп Кузьмич

Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
06.10.1931

Дочь: (Сосновская) Зинаида

Отец ребёнка: Сосновский Филипп Кузьмич

Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Рождение ребёнка
17.06.1935

Сын: Сосновский Александр

Отец ребёнка: Сосновский Филипп Кузьмич

Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Рождение ребёнка
30.01.1940

Сын: Сосновский Виталий

Отец ребёнка: Сосновский Филипп Кузьмич

Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Смерть
07.02.1977
гор.Ташкент
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
гор.Ташкент

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