Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна
Место рожденияТомская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Дата рождения10.06.1910
Дата смерти07.02.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1930
Сын: Сосновский Иван
Отец ребёнка: Сосновский Филипп Кузьмич
Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
06.10.1931
Дочь: (Сосновская) Зинаида
Отец ребёнка: Сосновский Филипп Кузьмич
Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Рождение ребёнка
17.06.1935
Сын: Сосновский Александр
Отец ребёнка: Сосновский Филипп Кузьмич
Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Рождение ребёнка
30.01.1940
Сын: Сосновский Виталий
Отец ребёнка: Сосновский Филипп Кузьмич
Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Смерть
07.02.1977
гор.Ташкент
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
гор.Ташкент