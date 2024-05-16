Сосновский Филипп Кузьмич 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сосновский Филипп Кузьмич

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Место рождения

Томская область поселок Плотниково

Дата рождения

1910

Дата смерти

23.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сосновский Кузьма

Мать: Сосновская Марфа

Томская область поселок Плотниково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна

Рождение ребёнка
20.03.1930

Сын: Сосновский Иван

Мать ребёнка: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна

Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
06.10.1931

Дочь: (Сосновская) Зинаида

Мать ребёнка: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна

Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Рождение ребёнка
17.06.1935

Сын: Сосновский Александр

Мать ребёнка: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна

Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Рождение ребёнка
30.01.1940

Сын: Сосновский Виталий

Мать ребёнка: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна

Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Смерть
23.03.1942
Ленинградская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область

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