Сосновский Филипп Кузьмич
Место рожденияТомская область поселок Плотниково
Дата рождения1910
Дата смерти23.03.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сосновский Кузьма
Мать: Сосновская Марфа
Томская область поселок Плотниково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1930
Сын: Сосновский Иван
Мать ребёнка: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна
Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
06.10.1931
Дочь: (Сосновская) Зинаида
Мать ребёнка: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна
Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Рождение ребёнка
17.06.1935
Сын: Сосновский Александр
Мать ребёнка: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна
Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Рождение ребёнка
30.01.1940
Сын: Сосновский Виталий
Мать ребёнка: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна
Томская обл., Бахчарский р-н, пос. Плотниково
Смерть
23.03.1942
Ленинградская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область