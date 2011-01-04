Сосновский Иван
Место рожденияТомская область поселок Плотниково
Дата рождения20.03.1930
Дата смерти04.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930
Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сосновская (Тайболина) Анна
Ташкент
Смерть
04.01.2011
Партизанск
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Партизанское кладбище