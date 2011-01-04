Сосновский Иван 20.03.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сосновский Иван

Место рождения

Томская область поселок Плотниково

Дата рождения

20.03.1930

Дата смерти

04.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930

Отец: Сосновский Филипп Кузьмич

Мать: Сосновская (Барчанинова) Васса Нифантьевна

Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сосновская (Тайболина) Анна

Ташкент
Смерть
04.01.2011
Партизанск
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Партизанское кладбище

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