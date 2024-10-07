Сергей Кондратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Кондратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кондратий Михеевич

Мать: Евдокия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Селиверстовна

Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна

Смерть
1844

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