Сергей Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Кондратий Михеевич
Мать: Евдокия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Селиверстовна
Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гавриил Сергеевич
Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Устинья Селиверстовна
Смерть
1844