Устинья Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Кондратович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Кондратович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Кондратович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гавриил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Кондратович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Кондратович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Кондратович
Смерть
Неизвестно