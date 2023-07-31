Устинья Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Кондратович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Кондратович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Кондратович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Кондратович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Кондратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Кондратович

Смерть
Неизвестно
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