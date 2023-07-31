Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сергей Кондратович

Мать: Устинья Селиверстовна

Смерть
1837