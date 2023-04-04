Макарова (Болтина) Алексадра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Болтина) Алексадра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1818

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Петрович

Рождение ребёнка
02.06.1838

Дочь: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Макаров Николай Петрович

Александровка, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
1844

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