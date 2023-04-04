Макарова (Болтина) Алексадра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1818
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1838
Дочь: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Макаров Николай Петрович
Александровка, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
1844