Макаров Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения04.02.1810
Дата смерти05.12.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1838
Дочь: Энгельгардт Анна Николаевна
Мать ребёнка: Макарова Алексадра Петровна
Александровка, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Макарова Алексадра Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
05.12.1890
Фуньково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область