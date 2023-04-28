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Макаров Николай Петрович

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Место рождения

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.02.1810

Дата смерти

05.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.06.1838

Дочь: Энгельгардт Анна Николаевна

Мать ребёнка: Макарова Алексадра Петровна

Александровка, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Макарова Алексадра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
05.12.1890
Фуньково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
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