Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
из польской шляхты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елютин Федор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елютин Федор Никитич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Елютин Федор Никитич
Рождение ребёнка
06.08.1841
Дочь: Елютина Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Елютин Федор Никитич
Смерть
Неизвестно