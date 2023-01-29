Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

из польской шляхты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Петр Федорович

Отец ребёнка: Елютин Федор Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елютин Федор Никитич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Елютин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Елютин Федор Никитич

Рождение ребёнка
06.08.1841

Дочь: Елютина Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Елютин Федор Никитич

Смерть
Неизвестно

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