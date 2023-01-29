Елютина Авдотья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1841
Отец: Елютин Федор Никитич
Мать: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
14.08.1841
в с. Назарьево (Алешня) Ряжского у.; восприемники: помещик с. Летово Скопинского у. штабс-капитан Александр Ионович Е. и дочь помещика д. Преянки Ряжского у. подпоручика Алексея Николаевича Трубникова... Показать все
Бракосочетание
31.01.1860
Смерть
Неизвестно