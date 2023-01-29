Елютина Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлютина Авдотья Федоровна

Елютина Авдотья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1841

Отец: Елютин Федор Никитич

Мать: Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Василий Данилович

Крещение
14.08.1841
Назарьево, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
в с. Назарьево (Алешня) Ряжского у.; восприемники: помещик с. Летово Скопинского у. штабс-капитан Александр Ионович Е. и дочь помещика д. Преянки Ряжского у. подпоручика Алексея Николаевича Трубникова... Показать все
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Харченко Василий Данилович

Назарьево, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.