Елютин Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Елютин Никита Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
06.08.1841
Дочь: Елютина Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Новики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Корнет. В службу вступил вахмистром в Украинский легко-конный полк 2.08.1781; пожалован в корнеты 28.06.1792. Был в походе в Польше; участвовал в сражениях: 23.06.1792 при м. Зельве; 25 июня при м.... Показать все
Смерть
Неизвестно