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Елютин Федор Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Елютин Никита Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Елютин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
06.08.1841

Дочь: Елютина Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Петр Федорович

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Новики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Корнет. В службу вступил вахмистром в Украинский легко-конный полк 2.08.1781; пожалован в корнеты 28.06.1792. Был в походе в Польше; участвовал в сражениях: 23.06.1792 при м. Зельве; 25 июня при м.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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