Елютин Никита Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елютин Алексей Прокофьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Елютин Федор Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Елютин Иван Никитич
Мать ребёнка: не указана
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Поручик. Служил в Кирасирском Е.И.В. полку с 12.03.1748; пожалован в корнеты 1.05.1762; отставлен поручиком 12.11.1764. В 1760 – 61 был в походе в Пруссии. За ним состояло 30 душ в Рязанской губ.
Смерть
Неизвестно