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Елютин Никита Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елютин Алексей Прокофьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Елютин Федор Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Елютин Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Поручик. Служил в Кирасирском Е.И.В. полку с 12.03.1748; пожалован в корнеты 1.05.1762; отставлен поручиком 12.11.1764. В 1760 – 61 был в походе в Пруссии. За ним состояло 30 душ в Рязанской губ.
Смерть
Неизвестно
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