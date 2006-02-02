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Шалыгалов Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1926

Дата смерти

02.02.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926

Отец: Шалыгалов Николай Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалыгалова (Михайлина) Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалыгалова (Михайлина) Евгения Васильевна

Смерть
02.02.2006
Самара, Самара, Самарская область

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