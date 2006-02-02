Шалыгалов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1926
Дата смерти02.02.2006
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926
Отец: Шалыгалов Николай Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалыгалова (Михайлина) Евгения Васильевна
Смерть
02.02.2006
Самара, Самара, Самарская область