Малышев Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1789
Дата смерти27.05.1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1814
Мать ребёнка: Малышева (Каверина) Елена Павловна
Рождение ребёнка
13.01.1816
Дочь: Малышева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Малышева (Каверина) Елена Павловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.05.1830