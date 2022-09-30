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Малышев Иван Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1789

Дата смерти

27.05.1830

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева (Каверина) Елена Павловна

Рождение ребёнка
09.11.1814

Сын: Малышева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Малышева (Каверина) Елена Павловна

Рождение ребёнка
13.01.1816

Дочь: Малышева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Малышева (Каверина) Елена Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.05.1830

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