Малышева (Каверина) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1796
Дата смерти17.05.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1796
Отец: не указан
Мать: Каверина Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.11.1814
Отец ребёнка: Малышев Иван Захарович
Рождение ребёнка
13.01.1816
Дочь: Малышева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Захарович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1820
г. Париж, Французская империя