Малышева (Каверина) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Каверина) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1796

Дата смерти

17.05.1820

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1796

Отец: не указан

Мать: Каверина Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.11.1814

Сын: Малышева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Захарович

Рождение ребёнка
13.01.1816

Дочь: Малышева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Захарович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Иван Захарович

Смерть
17.05.1820
г. Париж, Французская империя
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